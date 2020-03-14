|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 бер, 2020 11:17
А кто-нибудь пробовал платить через complatezh.info? Попадает в кешбэк по NEW?
Вроде как на последнем этапе рисует оплату через portmone, но комиссии меньше. Так, например, напрямую через portmone по теплу коммиссия 1,5% + 3 грн, по водоканалу 0,5%, но не меньше 3 грн, а через complatezh и то и то без комиссии.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 824
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 11:43
ingtrans написав:
а через complatezh и то и то без комиссии.
После ввода номера карты комиссия появляется и она не ниже чем у порти
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4185
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 11:55
Flamingo написав:
После ввода номера карты комиссия появляется и она не ниже чем у порти
У меня не появляется комиссия. Пробовал как путем ввода данных карты, так и через Masterpass. Денег на карте не было, поэтому оплата не прошла, но комиссии нигде не видел.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 824
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:06
ingtrans написав: Flamingo написав:
После ввода номера карты комиссия появляется и она не ниже чем у порти
У меня не появляется комиссия. Пробовал как путем ввода данных карты, так и через Masterpass. Денег на карте не было, поэтому оплата не прошла, но комиссии нигде не видел.
Видно зависит от поставщика услуг. У меня у кого не пробую - после ввода номера карты сразу рисует комис
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4185
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:08
Для пробы провел оплату на 2 грн через Masterpass за воду, по которой комиссия
0,5%, но не менее 3 грн. Комиссии не было, но в деталях операции в UKRSIB online отображается "Зарахування грошових коштiв на картковий рахунок через Master Card/Visa \ MONO011\UA\KYIV\Head Off\MONODirect". В общем, есть сильное подозрение, что под кешбэк не попадает.
+++
Наврал, то другая операция. Оплата не сразу появилась в выписке. По оплате отображается "Оплата товарiв\послуг - iнтернет\PORTMONE LTD BUSINESS KYIV UKR". Так что можно надеяться на кешбэк без дополнительных комиссий со стороны Portmone.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 824
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|