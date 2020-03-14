і зараз є чи вже прибрали?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:33
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:34
Оставляете
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:38
Andey
Востаннє редагувалось omb в Нед 15 бер, 2020 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уже можно оформить на странице банка
ps В тарифах изменили название карты, которую выдают.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:47
Просто зайти в отд-е без всяких предзаявок!
см. viewtopic.php?p=4886237#p4886237
viewtopic.php?p=4888471#p4888471
Но я вот был на пл. Победы (Киев) так там просто отстойное отд-е, никто не сном ни духом про эту карту, пока пинками с 0800 их не разбудили, нихто никак не шевелился
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кажется, я разобрался в чем причина - в муниципальной карте. По муниципальной карте в Днепре оплата будет без комиссии, а оплата через complatezh проходит как оплата по муниципальной карте. В portmone же я смотрел каждого получателя отдельно, соответственно, комиссия была, но если оплачивать через
"Муніципальна карта м.Дніпро", то комиссии тоже не будет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
clientage, делать заявку очень желательно.
У меня даже требовали показать им страницу, где оставлял заявку на оформление карты.
PS Кто-то помнит на какой странице упоминали, что оформление карты доступно только новым клиентам?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
...и кешбэка тоже не будет
У меня в этом мес выходит коммуналки порядка 9000 (30 счетов) по 4м хатам моих родычей
Я таки через Порю с абонкой 50грн/мес заплачу. На сумме в 9К это потеря 0,56% против КБ5%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:03
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Почему не будет? В выписке проходит как интернет-оплата через Portmone.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:43
по New карте еще обязательный смс севис за 15 грн в мес?
как его грамотно отключить или как не подключать вообще?
|