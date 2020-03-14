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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 809810811812>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:33

  kreuz написав:
  Andey написав:Панове,
если оплачивать картой New Card коммуналку через next.privat24.ua/payments, то будет ли кешбек 5% ?
давно ищу кешбечную карту для коммунали

Допоки був КБ, тут багато про це писали.

і зараз є чи вже прибрали?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:34

  Andey написав:подскажите плиз как грамотно получить эту карту? я не клиент укрсиба.
там нужно поиглашение от банка?

Оставляете тут заявку и ждёте звонка.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:38

Andey ссылка
Востаннє редагувалось omb в Нед 15 бер, 2020 12:42, всього редагувалось 1 раз.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Уже можно оформить на странице банка https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/

ps В тарифах изменили название карты, которую выдают.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:47

  Andey написав:
  ingtrans написав:
  Andey написав:если оплачивать картой New Card коммуналку через next.privat24.ua/payments, то будет ли кешбек 5% ?

Должен. Неоднократно писали, например, вот.

подскажите плиз как грамотно получить эту карту? я не клиент укрсиба.
там нужно поиглашение от банка?

Просто зайти в отд-е без всяких предзаявок!
см. viewtopic.php?p=4886237#p4886237
viewtopic.php?p=4888471#p4888471

Но я вот был на пл. Победы (Киев) так там просто отстойное отд-е, никто не сном ни духом про эту карту, пока пинками с 0800 их не разбудили, нихто никак не шевелился :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Видно зависит от поставщика услуг. У меня у кого не пробую - после ввода номера карты сразу рисует комис

Кажется, я разобрался в чем причина - в муниципальной карте. По муниципальной карте в Днепре оплата будет без комиссии, а оплата через complatezh проходит как оплата по муниципальной карте. В portmone же я смотрел каждого получателя отдельно, соответственно, комиссия была, но если оплачивать через
"Муніципальна карта м.Дніпро", то комиссии тоже не будет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

clientage, делать заявку очень желательно.

У меня даже требовали показать им страницу, где оставлял заявку на оформление карты.

PS Кто-то помнит на какой странице упоминали, что оформление карты доступно только новым клиентам?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:но если оплачивать через
"Муніципальна карта м.Дніпро", то комиссии тоже не будет.

...и кешбэка тоже не будет :)
У меня в этом мес выходит коммуналки порядка 9000 (30 счетов) по 4м хатам моих родычей
Я таки через Порю с абонкой 50грн/мес заплачу. На сумме в 9К это потеря 0,56% против КБ5%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:...и кешбэка тоже не будет

Почему не будет? В выписке проходит как интернет-оплата через Portmone.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:43

по New карте еще обязательный смс севис за 15 грн в мес?
как его грамотно отключить или как не подключать вообще?
Andey
 
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