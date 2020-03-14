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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:46
Andey написав:по New карте еще обязательный смс севис за 15 грн в мес?
как его грамотно отключить или как не подключать вообще?
Я отключил сразу при оформлении карты, но потом не смог подвязать карту ни в Google Play, ни в Masterpass и т.п. поэтому пришлось подключить снова.
Управлять СМС информарованием можно через Интернет Банкинг или приложение, выбрав StarSMS.
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unknownurl
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:50
посмотрел в выписке карты Пумбы как проводятся оплаты коммуналки через next.privat24.ua/payments
вот результат: Oперация покупки через POS-терминал; (по карте: *8822); PRIVAT24 KOMMUNALKA DNIPRO UA
Так шо, значит не будет кешбека по New карте раз они проводят оплату в инете как через пос терминал?
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Andey
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:51
unknownurl написав:
Andey написав:по New карте еще обязательный смс севис за 15 грн в мес?
как его грамотно отключить или как не подключать вообще?
Я отключил сразу при оформлении карты, но потом не смог подвязать карту ни в Google Play, ни в Masterpass и т.п. поэтому пришлось подключить снова.
Управлять СМС информарованием можно через Интернет Банкинг или приложение, выбрав StarSMS.
Подключить до конца месяца. Привязать карту в необходимые сервисы и отключить через ИБ. Горячка тоже диктует Лукап при отключенном СМС сервисе, но бывает, что долго соединяет и идентифицирует.
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lel
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:52
Hack-Stock написав: ukrprom2014 написав: Hack-Stock написав:
пейпал окешбечивается?
нет
а не знаете какой банк наливает?
Тас викенд
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Stringer
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:52
Andey написав:
Панове,
если оплачивать картой New Card коммуналку через next.privat24.ua/payments, то будет ли кешбек 5% ?
давно ищу кешбечную карту для коммунали
В січні сплачував так комуналку, кешбек був. За лютий завтра дізнаюсь.
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Rimlyanin1
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:58
Stringer написав:
Тас викенд
Которую не выпускают с лета прошлого года...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Нед 15 бер, 2020 14:00
ingtrans написав: Stringer написав:
Тас викенд
Которую не выпускают с лета прошлого года...
Она самая
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Додано: Нед 15 бер, 2020 14:21
По NEW Card должно получаться более выгодно, особенно учитывая, что она еще выпускается
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Нед 15 бер, 2020 14:59
Andey написав:
значит не будет кешбека по New карте раз они проводят оплату в инете как через пос терминал?
Для каждого вида услуги может быть свой MCC. Например, газ и вода имеют один код, а интернет — другой. Это проверять надо уже для данной карты.
И фактически, покупки в сети, проводящиеся через POS, не будут окешбечиваться. Надо чистая оплата в интернете.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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