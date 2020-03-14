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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 809810811812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Andey написав:по New карте еще обязательный смс севис за 15 грн в мес?
как его грамотно отключить или как не подключать вообще?
Я отключил сразу при оформлении карты, но потом не смог подвязать карту ни в Google Play, ни в Masterpass и т.п. поэтому пришлось подключить снова.
Управлять СМС информарованием можно через Интернет Банкинг или приложение, выбрав StarSMS.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:50

посмотрел в выписке карты Пумбы как проводятся оплаты коммуналки через next.privat24.ua/payments
вот результат: Oперация покупки через POS-терминал; (по карте: *8822); PRIVAT24 KOMMUNALKA DNIPRO UA

Так шо, значит не будет кешбека по New карте раз они проводят оплату в инете как через пос терминал?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:51

  unknownurl написав:
Andey написав:по New карте еще обязательный смс севис за 15 грн в мес?
как его грамотно отключить или как не подключать вообще?
Я отключил сразу при оформлении карты, но потом не смог подвязать карту ни в Google Play, ни в Masterpass и т.п. поэтому пришлось подключить снова.
Управлять СМС информарованием можно через Интернет Банкинг или приложение, выбрав StarSMS.

Подключить до конца месяца. Привязать карту в необходимые сервисы и отключить через ИБ. Горячка тоже диктует Лукап при отключенном СМС сервисе, но бывает, что долго соединяет и идентифицирует.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:52

  Hack-Stock написав:
  ukrprom2014 написав:
  Hack-Stock написав:пейпал окешбечивается?

нет

а не знаете какой банк наливает?

Тас викенд
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:52

  Andey написав:Панове,
если оплачивать картой New Card коммуналку через next.privat24.ua/payments, то будет ли кешбек 5% ?
давно ищу кешбечную карту для коммунали


В січні сплачував так комуналку, кешбек був. За лютий завтра дізнаюсь.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Stringer написав:Тас викенд

Которую не выпускают с лета прошлого года...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:00

  ingtrans написав:
  Stringer написав:Тас викенд

Которую не выпускают с лета прошлого года...

Она самая
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

По NEW Card должно получаться более выгодно, особенно учитывая, что она еще выпускается :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлень: 830
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Andey написав:значит не будет кешбека по New карте раз они проводят оплату в инете как через пос терминал?
Для каждого вида услуги может быть свой MCC. Например, газ и вода имеют один код, а интернет — другой. Это проверять надо уже для данной карты.

И фактически, покупки в сети, проводящиеся через POS, не будут окешбечиваться. Надо чистая оплата в интернете.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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