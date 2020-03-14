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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 бер, 2020 15:59
STIGA написав: Andey написав:
посмотрел в выписке карты Пумбы как проводятся оплаты коммуналки через next.privat24.ua/payments
вот результат: Oперация покупки через POS-терминал; (по карте: *8822); PRIVAT24 KOMMUNALKA DNIPRO
Так шо, значит не будет кешбека по New карте раз они проводят оплату в инете как через пос терминал?
Напишите за какую организацию в Днепре платили?
С декабря плачу все службы по Днепру, по КБ сбоев не было!!
все услуги (вода, тепло, свет). кстати город где находится кв., за которую плачу в другом городе и области, не Днепр
мне тогда получается нет смысла офорлять карту раз они (приватовцы) проводят оплату коммунали через пос терминал
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Andey
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Додано: Нед 15 бер, 2020 16:04
Andey оформлять есть смысл, потому что вдруг проведется комунал как надо(можно через портмоне попробывать), а даже если не проведется, то есть куча других мест где можно оплатить онлайн и получить 5% чистыми
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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omb
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Додано: Нед 15 бер, 2020 16:21
omb написав:Andey
оформлять есть смысл, потому что вдруг проведется комунал как надо(можно через портмоне попробывать), а даже если не проведется, то есть куча других мест где можно оплатить онлайн и получить 5% чистыми
мне эта карта только для оплаты коммуналки планировалась. Для всего остального уже есть укрэксимовмкая виза платина с 5% кешбеком, кроме коммуналки
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Andey
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Додано: Нед 15 бер, 2020 16:31
Andey написав:
мне эта карта только для оплаты коммуналки планировалась. Для всего остального уже есть укрэксимовмкая виза платина с 5% кешбеком, кроме коммуналки
Даже при таком раскладе 5% деньгами выглядит не хуже, чем 5% бонусами. Правда, при оплате на заграничных ресурсах по NEW Card можно смело вычитать 1-1,5% из 5% из-за плохого карточного курса.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Додано: Нед 15 бер, 2020 16:42
Andey написав: STIGA написав: Andey написав:
посмотрел в выписке карты Пумбы как проводятся оплаты коммуналки через next.privat24.ua/payments
вот результат: Oперация покупки через POS-терминал; (по карте: *8822); PRIVAT24 KOMMUNALKA DNIPRO
Так шо, значит не будет кешбека по New карте раз они проводят оплату в инете как через пос терминал?
Напишите за какую организацию в Днепре платили?
С декабря плачу все службы по Днепру, по КБ сбоев не было!!
все услуги (вода, тепло, свет). кстати город где находится кв., за которую плачу в другом городе и области, не Днепр
мне тогда получается нет смысла офорлять карту раз они (приватовцы) проводят оплату коммунали через пос терминал
судя по описанию транзакции, мерчант один и тот же как у меня при оплате.
из спортивного интереса вечером попробую что-то оплатить по Днепру, отом отпишусь.
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STIGA
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