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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 810811812813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:59

  STIGA написав:
  Andey написав:посмотрел в выписке карты Пумбы как проводятся оплаты коммуналки через next.privat24.ua/payments
вот результат: Oперация покупки через POS-терминал; (по карте: *8822); PRIVAT24 KOMMUNALKA DNIPRO

Так шо, значит не будет кешбека по New карте раз они проводят оплату в инете как через пос терминал?


Напишите за какую организацию в Днепре платили?
С декабря плачу все службы по Днепру, по КБ сбоев не было!!

все услуги (вода, тепло, свет). кстати город где находится кв., за которую плачу в другом городе и области, не Днепр
мне тогда получается нет смысла офорлять карту раз они (приватовцы) проводят оплату коммунали через пос терминал
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:04

Andey оформлять есть смысл, потому что вдруг проведется комунал как надо(можно через портмоне попробывать), а даже если не проведется, то есть куча других мест где можно оплатить онлайн и получить 5% чистыми
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:21

  omb написав:Andey оформлять есть смысл, потому что вдруг проведется комунал как надо(можно через портмоне попробывать), а даже если не проведется, то есть куча других мест где можно оплатить онлайн и получить 5% чистыми

мне эта карта только для оплаты коммуналки планировалась. Для всего остального уже есть укрэксимовмкая виза платина с 5% кешбеком, кроме коммуналки
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Andey написав:мне эта карта только для оплаты коммуналки планировалась. Для всего остального уже есть укрэксимовмкая виза платина с 5% кешбеком, кроме коммуналки

Даже при таком раскладе 5% деньгами выглядит не хуже, чем 5% бонусами. Правда, при оплате на заграничных ресурсах по NEW Card можно смело вычитать 1-1,5% из 5% из-за плохого карточного курса.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:42

  Andey написав:
  STIGA написав:
  Andey написав:посмотрел в выписке карты Пумбы как проводятся оплаты коммуналки через next.privat24.ua/payments
вот результат: Oперация покупки через POS-терминал; (по карте: *8822); PRIVAT24 KOMMUNALKA DNIPRO

Так шо, значит не будет кешбека по New карте раз они проводят оплату в инете как через пос терминал?


Напишите за какую организацию в Днепре платили?
С декабря плачу все службы по Днепру, по КБ сбоев не было!!

все услуги (вода, тепло, свет). кстати город где находится кв., за которую плачу в другом городе и области, не Днепр
мне тогда получается нет смысла офорлять карту раз они (приватовцы) проводят оплату коммунали через пос терминал


судя по описанию транзакции, мерчант один и тот же как у меня при оплате.

из спортивного интереса вечером попробую что-то оплатить по Днепру, отом отпишусь.
STIGA
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:03

  ingtrans написав:
  Andey написав:мне эта карта только для оплаты коммуналки планировалась. Для всего остального уже есть укрэксимовмкая виза платина с 5% кешбеком, кроме коммуналки

Даже при таком раскладе 5% деньгами выглядит не хуже, чем 5% бонусами. Правда, при оплате на заграничных ресурсах по NEW Card можно смело вычитать 1-1,5% из 5% из-за плохого карточного курса.

Також -3% комісії. І бонус буде 0%.
Я на iherb не зміг оплатити, бо не вистачало коштів, хоча на саме замовлення було достатньо. Моно провів без додаткових комісій.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rimlyanin1 написав:Також -3% комісії. І бонус буде 0%.

А за что еще 3% комиссии?

  Rimlyanin1 написав:Я на iherb не зміг оплатити, бо не вистачало коштів, хоча на саме замовлення було достатньо. Моно провів без додаткових комісій.

А Вы считали достаточность средств по курсу расчета или по курсу блокировки? Курс блокировки еще выше (но это не комиссия), но лишнее потом возвращают.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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