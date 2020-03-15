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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 811812813814

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:смело вычитать 1-1,5%

в сегодняшних реалиях ежедневный рост курса скрадывает это неудобство.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:в сегодняшних реалиях ежедневный рост курса скрадывает это неудобство.

ИМХО, как раз ежедневный рост курса только усиливает неудобство и съедает еще часть из тех оставшихся 3,5-4% из 5%, поскольку оплата фактически проводится по текущему карточному курсу через 1-2 дня после блокировки, за которые гривна может еще потерять пару процентов.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:10

ingtrans
Ну почему, например в пятницу $ был 26,8 а сегодня уже 26,2.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:в сегодняшних реалиях ежедневный рост курса скрадывает это неудобство.

  ukrprom2014 написав:Ну почему, например в пятницу $ был 26,8 а сегодня уже 26,2.

А, ну если под ростом курса понимать рост курса гривны, то да, конечно. :)
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https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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