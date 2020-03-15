в сегодняшних реалиях ежедневный рост курса скрадывает это неудобство.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 08:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
в сегодняшних реалиях ежедневный рост курса скрадывает это неудобство.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 09:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
ИМХО, как раз ежедневный рост курса только усиливает неудобство и съедает еще часть из тех оставшихся 3,5-4% из 5%, поскольку оплата фактически проводится по текущему карточному курсу через 1-2 дня после блокировки, за которые гривна может еще потерять пару процентов.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 09:10
ingtrans
Ну почему, например в пятницу $ был 26,8 а сегодня уже 26,2.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 09:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А, ну если под ростом курса понимать рост курса гривны, то да, конечно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:39
Можно ли получить карту New Card любому? Или нужно, как указано тут
Я просто заполнил форму по ссілке на єтой странице, но она почему-то озаглавлена "Заявка на отримання картки e-shopping", а не New Card?
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:48
Можно.
Вы все сделали правильно.
Ждите звонка из банка.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:59
В смысле, уже 27,02 по картам
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:02
ignorabimus у карты 2 названия
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Это не важно. Главное, подтвердить, что "в сегодняшних реалиях ежедневный рост курса скрадывает" неудобства от конского карточного курса Укрсиба.
Вообще, при всей выгодности кешбэка 5% все эти курсы и комиссии заметно снижают полезность карты для оплаты заказов за границей.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:54
ingtrans та ладно, просто чуть меньше получишь
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