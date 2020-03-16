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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:05
пришел кешбек за февраль, у меня опять 100% попадание всякие розетки, ватсонсы и прочее онлайн все зашло
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:07
omb
Кишмиш тоже прилетел.
С розеткой здесь рулетка- Вам повезло.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:45
ukrprom2014 возможно, в январе тоже все окешбечилось, правда я непомню были ли заказы с розетки
П.С. в розетке я всегда оплачиваю онлайн на сайте сразу при заказе
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
По розетке идея 100% вариант. Укрсиб часто не дает кб.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:53
ukrprom2014 ну для розетки отдельная карта - это слишком много чести
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:37
Мені також налили КБ, але зменшили його на суму повернення за квитки на автобус...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
вже ніхто нікуди не їде - карантин
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:44
kreuz кешбек за отмененную транзакцию и не положен, так что все ок
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Чего-то с new card через некст платежи не идут. Вроде все лимиты выставил и даже 3д включил. После ввода 3д пароля некст сообщает забраковано.
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