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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 812813814815

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:05

пришел кешбек за февраль, у меня опять 100% попадание :) всякие розетки, ватсонсы и прочее онлайн все зашло
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:07

omb
Кишмиш тоже прилетел.
С розеткой здесь рулетка- Вам повезло.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:45

ukrprom2014 возможно, в январе тоже все окешбечилось, правда я непомню были ли заказы с розетки
П.С. в розетке я всегда оплачиваю онлайн на сайте сразу при заказе
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  omb написав:в розетке я всегда оплачиваю онлайн на сайте сразу при заказе

По розетке идея 100% вариант. Укрсиб часто не дает кб.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:53

ukrprom2014 ну для розетки отдельная карта - это слишком много чести :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:37

Мені також налили КБ, але зменшили його на суму повернення за квитки на автобус...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  kreuz написав:зменшили його на суму повернення за квитки на автобус.

вже ніхто нікуди не їде - карантин :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:44

kreuz кешбек за отмененную транзакцию и не положен, так что все ок
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Чего-то с new card через некст платежи не идут. Вроде все лимиты выставил и даже 3д включил. После ввода 3д пароля некст сообщает забраковано. :(
ol_zy
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