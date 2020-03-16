через портмоне вчера 2 квартиры оплатились на раз-два, но 25 грн комисии раз в месяц
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:40
через портмоне вчера 2 квартиры оплатились на раз-два, но 25 грн комисии раз в месяц
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:45
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:50
завтра попробую, спс. А то уже все успел вывести сегодня - оставил немного для тестирования. Но нужную (основную) сумму уже только завтра смогу закинуть назад на укрсиб.
Но у меня некст все открывает и даже рисует смайлик успеха на всех этапах, но после обработки пишет забраковано и ни на одном этапе тормозов не заметил (ну чтобы некст, что-то не то пытался грузить) может мой провайдер не блокирует или блокирует частично, типа как почта mail.ru прием есть, а отправки нет.
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:52
Не знаю чи писали - в УкрСиб Онлайн знову (мабуть) акція - вихідний СЕП за 0.00
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