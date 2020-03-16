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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 813814815816

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:40

  ol_zy написав:Чего-то с new card через некст платежи не идут. Вроде все лимиты выставил и даже 3д включил. После ввода 3д пароля некст сообщает забраковано. :(
через портмоне вчера 2 квартиры оплатились на раз-два, но 25 грн комисии раз в месяц
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:45

  omb написав:
  ol_zy написав:Чего-то с new card через некст платежи не идут. Вроде все лимиты выставил и даже 3д включил. После ввода 3д пароля некст сообщает забраковано. :(
через портмоне вчера 2 квартиры оплатились на раз-два, но 25 грн комисии раз в месяц

дорого... буду пробовать через впн
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:50

  Flamingo написав:ol_zy Там очень похоже, что приват делает переадресацию на какой-то сторонний ресурс, который возможно под запретом на территории "неньки" :shock: . Я сам когда платил сначала не понял WTF - а потом включил VPN и с голландским ай-пи у меня все быстро и красиво оплатилось даже без включения STAR-SMS. Может конечно совпадение - но факт без VPN не платилось (причем некст открывал страницу которая не грузилась) - с ним сразу :mrgreen:

завтра попробую, спс. А то уже все успел вывести сегодня - оставил немного для тестирования. Но нужную (основную) сумму уже только завтра смогу закинуть назад на укрсиб.
Но у меня некст все открывает и даже рисует смайлик успеха на всех этапах, но после обработки пишет забраковано и ни на одном этапе тормозов не заметил (ну чтобы некст, что-то не то пытался грузить) может мой провайдер не блокирует или блокирует частично, типа как почта mail.ru прием есть, а отправки нет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:52

Не знаю чи писали - в УкрСиб Онлайн знову (мабуть) акція - вихідний СЕП за 0.00
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:52

ol_zy Можно войти в чат некста и там сразу высвечивается что-то типа "забракованный платёж", жмёте на него и будет два варианта, разрешить и запретить. После того как разрешаете, следующий платёж проходит без проблем.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:56

  greenozon написав:Не знаю чи писали - в УкрСиб Онлайн знову (мабуть) акція - вихідний СЕП за 0.00

Вроде не акция, сливаю иногда излишки.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:31

  Maksi2 написав:
  greenozon написав:Не знаю чи писали - в УкрСиб Онлайн знову (мабуть) акція - вихідний СЕП за 0.00

Вроде не акция, сливаю иногда излишки.


да ну!
пошарився на сайті новин банку - жодної згадки!
але загалом - зачот
+50грн !
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greenozon
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