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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:40
ol_zy написав:
Чего-то с new card через некст платежи не идут. Вроде все лимиты выставил и даже 3д включил. После ввода 3д пароля некст сообщает забраковано.
через портмоне вчера 2 квартиры оплатились на раз-два, но 25 грн комисии раз в месяц
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:50
Flamingo написав:ol_zy
Там очень похоже, что приват делает переадресацию на какой-то сторонний ресурс, который возможно под запретом на территории "неньки"
. Я сам когда платил сначала не понял WTF - а потом включил VPN и с голландским ай-пи у меня все быстро и красиво оплатилось даже без включения STAR-SMS. Может конечно совпадение - но факт без VPN не платилось (причем некст открывал страницу которая не грузилась) - с ним сразу
завтра попробую, спс. А то уже все успел вывести сегодня - оставил немного для тестирования. Но нужную (основную) сумму уже только завтра смогу закинуть назад на укрсиб.
Но у меня некст все открывает и даже рисует смайлик успеха на всех этапах, но после обработки пишет забраковано и ни на одном этапе тормозов не заметил (ну чтобы некст, что-то не то пытался грузить) может мой провайдер не блокирует или блокирует частично, типа как почта mail.ru прием есть, а отправки нет.
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ol_zy
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:52
Не знаю чи писали - в УкрСиб Онлайн знову (мабуть) акція - вихідний СЕП за 0.00
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greenozon
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:52
ol_zy Можно войти в чат некста и там сразу высвечивается что-то типа "забракованный платёж", жмёте на него и будет два варианта, разрешить и запретить. После того как разрешаете, следующий платёж проходит без проблем.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:56
greenozon написав:
Не знаю чи писали - в УкрСиб Онлайн знову (мабуть) акція - вихідний СЕП за 0.00
Вроде не акция, сливаю иногда излишки.
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Maksi2
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Додано: Пон 16 бер, 2020 19:31
Maksi2 написав: greenozon написав:
Не знаю чи писали - в УкрСиб Онлайн знову (мабуть) акція - вихідний СЕП за 0.00
Вроде не акция, сливаю иногда излишки.
да ну!
пошарився на сайті новин банку - жодної згадки!
але загалом - зачот
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greenozon
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