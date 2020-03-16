Додано: Пон 16 бер, 2020 18:52

ol_zy Можно войти в чат некста и там сразу высвечивается что-то типа "забракованный платёж", жмёте на него и будет два варианта, разрешить и запретить. После того как разрешаете, следующий платёж проходит без проблем.

Кто не пьёт, тот не рискует.