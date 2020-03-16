Повернення було частковим, так би мовити за дискомфорт (або соррі-бонус, кому як більше подобається), бо квиток я той уже звичайно прокатав, тому варіанти могли бути...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:26
Повернення було частковим, так би мовити за дискомфорт (або соррі-бонус, кому як більше подобається), бо квиток я той уже звичайно прокатав, тому варіанти могли бути...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:29
В мене було таке, пошукайте, 21 лютого наче писав тут. Вирішив здається через додавання картки у білий лист у підтримці Лікпею. Але розуміння причин досі немає...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
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