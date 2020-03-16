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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 815816817818

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:26

  omb написав:kreuz кешбек за отмененную транзакцию и не положен, так что все ок

Повернення було частковим, так би мовити за дискомфорт (або соррі-бонус, кому як більше подобається), бо квиток я той уже звичайно прокатав, тому варіанти могли бути...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2316
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 134 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:29

  ol_zy написав:
  Фантом написав:ol_zy Можно войти в чат некста и там сразу высвечивается что-то типа "забракованный платёж", жмёте на него и будет два варианта, разрешить и запретить. После того как разрешаете, следующий платёж проходит без проблем.

Для этого в нексте надо залогиниться предварительно?
Карту сиба привязывали?

В мене було таке, пошукайте, 21 лютого наче писав тут. Вирішив здається через додавання картки у білий лист у підтримці Лікпею. Але розуміння причин досі немає...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2316
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 815816817818
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