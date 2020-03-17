Фантом написав:ol_zy Можно войти в чат некста и там сразу высвечивается что-то типа "забракованный платёж", жмёте на него и будет два варианта, разрешить и запретить. После того как разрешаете, следующий платёж проходит без проблем.
Для этого в нексте надо залогиниться предварительно? Карту сиба привязывали?
В мене було таке, пошукайте, 21 лютого наче писав тут. Вирішив здається через додавання картки у білий лист у підтримці Лікпею. Але розуміння причин досі немає...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
Фантом написав:ol_zy Можно войти в чат некста и там сразу высвечивается что-то типа "забракованный платёж", жмёте на него и будет два варианта, разрешить и запретить. После того как разрешаете, следующий платёж проходит без проблем.
Для этого в нексте надо залогиниться предварительно? Карту сиба привязывали?
В мене було таке, пошукайте, 21 лютого наче писав тут. Вирішив здається через додавання картки у білий лист у підтримці Лікпею. Але розуміння причин досі немає...
ответ оператора из некста:
платіж відхилено за рішенням банку, критерії та підстави не розголошуються. Скористайтеся альтернативними способами оплати. Приносимо вибачення за незручності.
Фантом написав:ol_zy Можно войти в чат некста и там сразу высвечивается что-то типа "забракованный платёж", жмёте на него и будет два варианта, разрешить и запретить. После того как разрешаете, следующий платёж проходит без проблем.
Для этого в нексте надо залогиниться предварительно? Карту сиба привязывали?
Залогиниться надо, карту не привязывал. У меня была похожая проблема. Причём два раза. Первый раз с картой Идеи. Отлуп, звонок на ГЛ Привата. Там пообещали разобраться. Через пять минут уже звонок с Идеи. Типа, вы действительно хотите платить через Ликпей? После ответа Да, платёж прошёл. Второй раз, тоже самое, но уже с картой Укрсиба, никуда не звонил, думаю спрошу через чат, а там сразу висит несколько вариантов вопросов и среди них "забракованный платёж". Разрешил сам себе и заплатил. Но похоже у Вас немного другой случай.
Фантом написав:ol_zy Можно войти в чат некста и там сразу высвечивается что-то типа "забракованный платёж", жмёте на него и будет два варианта, разрешить и запретить. После того как разрешаете, следующий платёж проходит без проблем.
Для этого в нексте надо залогиниться предварительно? Карту сиба привязывали?
Залогиниться надо, карту не привязывал. У меня была похожая проблема. Причём два раза. Первый раз с картой Идеи. Отлуп, звонок на ГЛ Привата. Там пообещали разобраться. Через пять минут уже звонок с Идеи. Типа, вы действительно хотите платить через Ликпей? После ответа Да, платёж прошёл. Второй раз, тоже самое, но уже с картой Укрсиба, никуда не звонил, думаю спрошу через чат, а там сразу висит несколько вариантов вопросов и среди них "забракованный платёж". Разрешил сам себе и заплатил. Но похоже у Вас немного другой случай.
Вообще странно с другой карты (другой акк) открывалась на пару дней позже, делались одинаковые операции и все ок. Попробую перевыпустить мол не принимают в некоторых магазинах, какая-то ошибка. Правда перевыпуск 100грн вроде по инициативе клиента, но думаю попробовать стоит.