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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 815816817818

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:26

  omb написав:kreuz кешбек за отмененную транзакцию и не положен, так что все ок

Повернення було частковим, так би мовити за дискомфорт (або соррі-бонус, кому як більше подобається), бо квиток я той уже звичайно прокатав, тому варіанти могли бути...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:29

  ol_zy написав:
  Фантом написав:ol_zy Можно войти в чат некста и там сразу высвечивается что-то типа "забракованный платёж", жмёте на него и будет два варианта, разрешить и запретить. После того как разрешаете, следующий платёж проходит без проблем.

Для этого в нексте надо залогиниться предварительно?
Карту сиба привязывали?

В мене було таке, пошукайте, 21 лютого наче писав тут. Вирішив здається через додавання картки у білий лист у підтримці Лікпею. Але розуміння причин досі немає...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:26

  kreuz написав:
  ol_zy написав:
  Фантом написав:ol_zy Можно войти в чат некста и там сразу высвечивается что-то типа "забракованный платёж", жмёте на него и будет два варианта, разрешить и запретить. После того как разрешаете, следующий платёж проходит без проблем.

Для этого в нексте надо залогиниться предварительно?
Карту сиба привязывали?

В мене було таке, пошукайте, 21 лютого наче писав тут. Вирішив здається через додавання картки у білий лист у підтримці Лікпею. Але розуміння причин досі немає...

ответ оператора из некста:
платіж відхилено за рішенням банку, критерії та підстави не розголошуються. Скористайтеся альтернативними способами оплати. Приносимо вибачення за незручності.

Походу укрсиб с приватом поссорились...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:56

  ol_zy написав:
  Фантом написав:ol_zy Можно войти в чат некста и там сразу высвечивается что-то типа "забракованный платёж", жмёте на него и будет два варианта, разрешить и запретить. После того как разрешаете, следующий платёж проходит без проблем.

Для этого в нексте надо залогиниться предварительно?
Карту сиба привязывали?

Залогиниться надо, карту не привязывал. У меня была похожая проблема. Причём два раза.
Первый раз с картой Идеи. Отлуп, звонок на ГЛ Привата. Там пообещали разобраться. Через пять минут уже звонок с Идеи. Типа, вы действительно хотите платить через Ликпей? После ответа Да, платёж прошёл.
Второй раз, тоже самое, но уже с картой Укрсиба, никуда не звонил, думаю спрошу через чат, а там сразу висит несколько вариантов вопросов и среди них "забракованный платёж". Разрешил сам себе и заплатил.
Но похоже у Вас немного другой случай.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:14

  Фантом написав:
  ol_zy написав:
  Фантом написав:ol_zy Можно войти в чат некста и там сразу высвечивается что-то типа "забракованный платёж", жмёте на него и будет два варианта, разрешить и запретить. После того как разрешаете, следующий платёж проходит без проблем.

Для этого в нексте надо залогиниться предварительно?
Карту сиба привязывали?

Залогиниться надо, карту не привязывал. У меня была похожая проблема. Причём два раза.
Первый раз с картой Идеи. Отлуп, звонок на ГЛ Привата. Там пообещали разобраться. Через пять минут уже звонок с Идеи. Типа, вы действительно хотите платить через Ликпей? После ответа Да, платёж прошёл.
Второй раз, тоже самое, но уже с картой Укрсиба, никуда не звонил, думаю спрошу через чат, а там сразу висит несколько вариантов вопросов и среди них "забракованный платёж". Разрешил сам себе и заплатил.
Но похоже у Вас немного другой случай.

Вообще странно с другой карты (другой акк) открывалась на пару дней позже, делались одинаковые операции и все ок. Попробую перевыпустить мол не принимают в некоторых магазинах, какая-то ошибка. Правда перевыпуск 100грн вроде по инициативе клиента, но думаю попробовать стоит.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Извиняюсь, что вопрос не о валюте )
По new card говорили исходящий р2р бесплатный. Так и есть?
И интересно если другой картой тащить по р2р?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:33

2XL только сэп бесплатный
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:37

  2XL написав:Извиняюсь, что вопрос не о валюте )
По new card говорили исходящий р2р бесплатный. Так и есть?
И интересно если другой картой тащить по р2р?

Есть же тарифы https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
Кроме бесплатного СЭПа еще есть мгновенный перевод по номеру счета клиенту Укрсиба. Это тем у кого несколько карт в семье.
lel
 
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