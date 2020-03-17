Додано: Вів 17 бер, 2020 16:56

ol_zy написав: Фантом написав: ol_zy Можно войти в чат некста и там сразу высвечивается что-то типа "забракованный платёж", жмёте на него и будет два варианта, разрешить и запретить. После того как разрешаете, следующий платёж проходит без проблем. Можно войти в чат некста и там сразу высвечивается что-то типа "забракованный платёж", жмёте на него и будет два варианта, разрешить и запретить. После того как разрешаете, следующий платёж проходит без проблем.

Для этого в нексте надо залогиниться предварительно?

Карту сиба привязывали? Для этого в нексте надо залогиниться предварительно?Карту сиба привязывали?

Залогиниться надо, карту не привязывал. У меня была похожая проблема. Причём два раза.Первый раз с картой Идеи. Отлуп, звонок на ГЛ Привата. Там пообещали разобраться. Через пять минут уже звонок с Идеи. Типа, вы действительно хотите платить через Ликпей? После ответа Да, платёж прошёл.Второй раз, тоже самое, но уже с картой Укрсиба, никуда не звонил, думаю спрошу через чат, а там сразу висит несколько вариантов вопросов и среди них "забракованный платёж". Разрешил сам себе и заплатил.Но похоже у Вас немного другой случай.