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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:30
xio13 написав:
Как у банка с выдачей наличных в банкоматах?
выдает, в рамках лимита по карте
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