Список оставшихся работающих отделений
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 12:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Оптимизация на карантин. Счета переводят на обслуживание на крупные отделения.
Список оставшихся работающих отделений
Додано: Вів 24 бер, 2020 12:49
STIGA
Все схлопывается.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:05
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Это настолько критично? В Днепре на весь город 2 остается и, кстати, на левом берегу ни одного.
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