Список оставшихся работающих отделений
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 12:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Оптимизация на карантин. Счета переводят на обслуживание на крупные отделения.
Список оставшихся работающих отделений
Додано: Вів 24 бер, 2020 12:49
STIGA
Все схлопывается.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:05
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Это настолько критично? В Днепре на весь город 2 остается и, кстати, на левом берегу ни одного.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:48
ingtrans
Звісно критично, не лише для клієнтів, а і для тих кого лишили (3 відділення) обслуговувати 1,1 млн (лише офіційно) населення лівого берега.
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:58
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так по Днепру примерно те же цифры, только отделений 2. Ну и, я так думаю, большинству из тех 1,1 млн нет никакого дела до Укрсиббанка и его отделений.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 24 бер, 2020 15:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Прислали в вайбер, что пополнение мобильного в UKRSIB online без комиссии. Но выгоднее же всё равно не в UKRSIB online
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 24 бер, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 24 бер, 2020 15:52
Когда пополняешь картой другого банка в online.ukrsibbank.com, запрашивает код подтверждения через смс с номера 729. Аналогично, когда меняешь лимиты.
Если StarInform отключить, пополнение картой другого банка и смена лимитов будет работать?
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:05
Поменяли отделение,оповестили через вайбер,в премиум загнали,всему виною видимо остатки на счете после нескольких ВА из других банков и лежбище на продолжительный период
никому не верю
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нет, всему виной сокращение количества работающих отделений. Выше писали.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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