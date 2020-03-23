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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 820821822823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Оптимизация на карантин. Счета переводят на обслуживание на крупные отделения.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410789/

Список оставшихся работающих отделений
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... 32020.xlsx
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:49

STIGA
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:05

Шановні, що у вас в тій голові робиться?!
Лишити на весь лівий берег 3 відділення з яких
на Дарницький район аж одне?

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Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:Шановні, що у вас в тій голові робиться?!
Лишити на весь лівий берег 3 відділення з яких
на Дарницький район аж одне?

Это настолько критично? В Днепре на весь город 2 остается и, кстати, на левом берегу ни одного.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:48

ingtrans
Звісно критично, не лише для клієнтів, а і для тих кого лишили (3 відділення) обслуговувати 1,1 млн (лише офіційно) населення лівого берега.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:Звісно критично, не лише для клієнтів, а і для тих кого лишили (3 відділення) обслуговувати 1,1 млн (лише офіційно) населення лівого берега.

Так по Днепру примерно те же цифры, только отделений 2. Ну и, я так думаю, большинству из тех 1,1 млн нет никакого дела до Укрсиббанка и его отделений.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прислали в вайбер, что пополнение мобильного в UKRSIB online без комиссии. Но выгоднее же всё равно не в UKRSIB online :)
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 24 бер, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:52

Когда пополняешь картой другого банка в online.ukrsibbank.com, запрашивает код подтверждения через смс с номера 729. Аналогично, когда меняешь лимиты.

Если StarInform отключить, пополнение картой другого банка и смена лимитов будет работать?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:05

  ingtrans написав:Прислали в вайбер, что пополнение мобильного в UKRSIB online без комиссии. Но выгоднее же всё равно не в UKRSIB online :)

Поменяли отделение,оповестили через вайбер,в премиум загнали,всему виною видимо остатки на счете после нескольких ВА из других банков и лежбище на продолжительный период
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sens написав:Поменяли отделение,оповестили через вайбер,в премиум загнали,всему виною видимо остатки на счете после нескольких ВА из других банков и лежбище на продолжительный период

Нет, всему виной сокращение количества работающих отделений. Выше писали.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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