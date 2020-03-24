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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 821822823824

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:31

  ingtrans написав:
  sens написав:Поменяли отделение,оповестили через вайбер,в премиум загнали,всему виною видимо остатки на счете после нескольких ВА из других банков и лежбище на продолжительный период

Нет, всему виной сокращение количества работающих отделений. Выше писали.

Я вообще еще в феврале все счета закрыла, а по Вайберу сегодня получила сообщение, что переводят на обслуживание в отделение "премиум"... :roll:
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Annet_ написав:переводят на обслуживание в отделение "премиум"

Вы особо не обольщайтесь :mrgreen:
Отд-е Премиум эт не значит, шо вы уже премиум-клиент.
Просто это отд-е, де есть диванчики для премиум-клиентов. Но там есть и обычные стульчики для обычных клиентов
Логично, шо Симба оставляет наиболее универсальные отд-я :wink:

Могу сказать, шо вот такое премиум-отд-е на пл. Победы у Киёве одно из гадких
А вот на Хрещатике оч. хорошее отд-е
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:34

clientage
Переводят с Победы на Шевченко.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:02

  ukrprom2014 написав:clientage
Переводят с Победы на Шевченко.

Шоо, разгоняют отот сонный курятник?
Но там же ВИП-диванчики, здоровенное отд-е
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:17

clientage
Да, переводят на 831е.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:41

  ukrprom2014 написав:clientage
Да, переводят на 831е.
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Тоже один акк переводят в 831 отд. Идти на 100м дальше. Все равно там делать нечего. Карту закрыть можно в любом.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:41

  Annet_ написав:Я вообще еще в феврале все счета закрыла

Це ви так думаєте. У лютому ви лише заяву на закриття подали, а сам рахунок закривається 45 днів з моменту подачі заяви.
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