Я вообще еще в феврале все счета закрыла, а по Вайберу сегодня получила сообщение, что переводят на обслуживание в отделение "премиум"...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:31
Я вообще еще в феврале все счета закрыла, а по Вайберу сегодня получила сообщение, что переводят на обслуживание в отделение "премиум"...
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Додано: Вів 24 бер, 2020 18:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вы особо не обольщайтесь
Отд-е Премиум эт не значит, шо вы уже премиум-клиент.
Просто это отд-е, де есть диванчики для премиум-клиентов. Но там есть и обычные стульчики для обычных клиентов
Логично, шо Симба оставляет наиболее универсальные отд-я
Могу сказать, шо вот такое премиум-отд-е на пл. Победы у Киёве одно из гадких
А вот на Хрещатике оч. хорошее отд-е
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 бер, 2020 18:34
clientage
Переводят с Победы на Шевченко.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:02
Шоо, разгоняют отот сонный курятник?
Но там же ВИП-диванчики, здоровенное отд-е
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:17
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Додано: Вів 24 бер, 2020 20:41
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:41
Це ви так думаєте. У лютому ви лише заяву на закриття подали, а сам рахунок закривається 45 днів з моменту подачі заяви.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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