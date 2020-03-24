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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 823824825826>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:48

  ukrprom2014 написав:
  ignorabimus написав:Дают ли кэшбэк при оплате на сайте Новой Почты:
  ignorabimus написав:- перевод денег - наложка (предполагаю, что чуда не будет, и таки нет).

Нет

Там возможны варианты:
а) отправитель физлицо - тогда нет
б) отправитель юрлицо - тогда возможно - да - личного опыта не имею - надо тестить, но судя того как проводится данный платеж по картам других банков - полагаю, что да.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Амвросий написав:у кого StarInform отключено, можете проверить, можно лимиты по карте изменить в ИБ? Приходит код подтверждения на смс?


Приходит уведомление в мобильном приложении с возможностью подтвердить или отменить смену лимита.
Востаннє редагувалось unknownurl в Сер 25 бер, 2020 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ignorabimus написав:Дают ли кэшбэк при оплате на сайте Новой Почты:
- услуг перевозки (надеюсь, что да)
- перевод денег - наложка (предполагаю, что чуда не будет, и таки нет).
Оплачивал наложенный платеж от розетки через личный кабинет new.novaposhta.ua. Кешбек был.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Оплачивал наложенный платеж от розетки

Все тоже самое с точностью до наоборот.
Возможно от суммы зависит.
Малые суммы точно не кешбечит, по Розетке проверял.
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ukrprom2014 написав:
  unknownurl написав:Оплачивал наложенный платеж от розетки

Все тоже самое с точностью до наоборот.
Возможно от суммы зависит.
Малые суммы точно не кешбечит, по Розетке проверял.
Покупка была меньше тысячи гривен.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Розетка не показатель. Там же есть сам продавец розетка (юрлицо) и куча барыг, которые используют платформу Розетки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:06

  unknownurl написав:Приходит уведомление в мобильном приложении с возможностью подтвердить или отменить смену лимита.


а если мобильного приложения нет?


Ещё заметил что в "МОЇ ВИТРАТИ І ДОХОДИ" все покупки в инете, включая оплату интернета показывает как "ПОКУПКИ". И только пополнения мобильного через портмоне и изипей как "Оплата послуг в інтернеті".

При этом по всем покупкам в инете меняется расход по лимиту "Розрахунки в мережі Інтернет (3D-secure)". Кешбек по всем покупкам прийдёт или только за пополнение мобильного?

Какая-то очень запутанная система с категориями. В расходах одни категории, в истории операций другие. Кстати когда логинишься, на первой странице показывает какую-то странную сумму общих расходов, в которую очевидно включены расходы с карт других банков, с которых приходили пополнения, но при этом не совпадает точно по сумме... :?
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 25 бер, 2020 09:09, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:08

MASolomko я покупаю где продавец розетка и пока что все было окешбечено
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:09

  ukrprom2014 написав:
  unknownurl написав:Оплачивал наложенный платеж от розетки

Все тоже самое с точностью до наоборот.
Возможно от суммы зависит.
Малые суммы точно не кешбечит, по Розетке проверял.

Ну по розетке еще зависит что и как там розетка продает. Потому что там сейчас куча продаванов, не имеющих к самой розетке никакого отношения, вплоть до того что до картантина по твоему заказу тебе привезут "дешево" товар из польши, но тебе надо будет заплатить за его "растаможку". Все естественно налом ;).
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:заплатить за его "растаможку".

Ага, растаможку лоху, а себе возврат ТаксФри.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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