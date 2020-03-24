Додано: Сер 25 бер, 2020 09:06

unknownurl написав: Приходит уведомление в мобильном приложении с возможностью подтвердить или отменить смену лимита. Приходит уведомление в мобильном приложении с возможностью подтвердить или отменить смену лимита.

а если мобильного приложения нет?Ещё заметил что в "МОЇ ВИТРАТИ І ДОХОДИ" все покупки в инете, включая оплату интернета показывает как "ПОКУПКИ". И только пополнения мобильного через портмоне и изипей как "Оплата послуг в інтернеті".При этом по всем покупкам в инете меняется расход по лимиту "Розрахунки в мережі Інтернет (3D-secure)". Кешбек по всем покупкам прийдёт или только за пополнение мобильного?Какая-то очень запутанная система с категориями. В расходах одни категории, в истории операций другие. Кстати когда логинишься, на первой странице показывает какую-то странную сумму общих расходов, в которую очевидно включены расходы с карт других банков, с которых приходили пополнения, но при этом не совпадает точно по сумме...