Там возможны варианты:
а) отправитель физлицо - тогда нет
б) отправитель юрлицо - тогда возможно - да - личного опыта не имею - надо тестить, но судя того как проводится данный платеж по картам других банков - полагаю, что да.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:48
Там возможны варианты:
а) отправитель физлицо - тогда нет
б) отправитель юрлицо - тогда возможно - да - личного опыта не имею - надо тестить, но судя того как проводится данный платеж по картам других банков - полагаю, что да.
Мои рефералки:
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Приходит уведомление в мобильном приложении с возможностью подтвердить или отменить смену лимита.
Востаннє редагувалось unknownurl в Сер 25 бер, 2020 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Оплачивал наложенный платеж от розетки через личный кабинет new.novaposhta.ua. Кешбек был.
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Все тоже самое с точностью до наоборот.
Возможно от суммы зависит.
Малые суммы точно не кешбечит, по Розетке проверял.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Розетка не показатель. Там же есть сам продавец розетка (юрлицо) и куча барыг, которые используют платформу Розетки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:06
а если мобильного приложения нет?
Ещё заметил что в "МОЇ ВИТРАТИ І ДОХОДИ" все покупки в инете, включая оплату интернета показывает как "ПОКУПКИ". И только пополнения мобильного через портмоне и изипей как "Оплата послуг в інтернеті".
При этом по всем покупкам в инете меняется расход по лимиту "Розрахунки в мережі Інтернет (3D-secure)". Кешбек по всем покупкам прийдёт или только за пополнение мобильного?
Какая-то очень запутанная система с категориями. В расходах одни категории, в истории операций другие. Кстати когда логинишься, на первой странице показывает какую-то странную сумму общих расходов, в которую очевидно включены расходы с карт других банков, с которых приходили пополнения, но при этом не совпадает точно по сумме...
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 25 бер, 2020 09:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:08
MASolomko я покупаю где продавец розетка и пока что все было окешбечено
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:09
Ну по розетке еще зависит что и как там розетка продает. Потому что там сейчас куча продаванов, не имеющих к самой розетке никакого отношения, вплоть до того что до картантина по твоему заказу тебе привезут "дешево" товар из польши, но тебе надо будет заплатить за его "растаможку". Все естественно налом .
Мои рефералки:
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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