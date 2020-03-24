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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 823824825826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Амвросий написав:
  unknownurl написав:Приходит уведомление в мобильном приложении с возможностью подтвердить или отменить смену лимита.


а если мобильного приложения нет?



У меня есть приложение. Как будет без него, не знаю. Может в Вайбер или смс пришлют.

Upd. Да, можно запросить СМС и оно приходит даже если отключен StarInform.
Амвросий написав:Ещё заметил что в "МОЇ ВИТРАТИ І ДОХОДИ" все покупки в инете, включая оплату интернета показывает как "ПОКУПКИ". И только пополнения мобильного через портмоне и изипей как "Оплата послуг в інтернеті".

При этом по всем покупкам в инете меняется расход по лимиту "Розрахунки в мережі Інтернет (3D-secure)". Кешбек по всем покупкам прийдёт или только за пополнение мобильного?

Какая-то очень запутанная система с категориями. В расходах одни категории, в истории операций другие. Кстати когда логинишься, на первой странице показывает какую-то странную сумму общих расходов, в которую очевидно включены расходы с карт других банков, с которых приходили пополнения, но при этом не совпадает точно по сумме... :?


Кешбек будет за все операции которые попадают в лимит «Розрахунки в мережі Інтернет (3D-secure)» и «Розрахунки в мережі Інтернет». На те категории, которые отображаются в ИБ, не стоит обращать внимание.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:На те категории, которые отображаются в ИБ, не стоит обращать внимание.

Иногда все же стоит :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:48

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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

наложенный платёж от розетки и любого другого магазина, торгующего белым товаром, идёт как покупка и кешбек будет, во всех остальных случаях это p2p
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Hack-Stock написав:белым товаром

https://www.youtube.com/watch?v=90lDX9jS-8o
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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