unknownurl написав:Приходит уведомление в мобильном приложении с возможностью подтвердить или отменить смену лимита.
а если мобильного приложения нет?
У меня есть приложение. Как будет без него, не знаю. Может в Вайбер или смс пришлют.
Upd. Да, можно запросить СМС и оно приходит даже если отключен StarInform.
Амвросий написав:Ещё заметил что в "МОЇ ВИТРАТИ І ДОХОДИ" все покупки в инете, включая оплату интернета показывает как "ПОКУПКИ". И только пополнения мобильного через портмоне и изипей как "Оплата послуг в інтернеті".
При этом по всем покупкам в инете меняется расход по лимиту "Розрахунки в мережі Інтернет (3D-secure)". Кешбек по всем покупкам прийдёт или только за пополнение мобильного?
Какая-то очень запутанная система с категориями. В расходах одни категории, в истории операций другие. Кстати когда логинишься, на первой странице показывает какую-то странную сумму общих расходов, в которую очевидно включены расходы с карт других банков, с которых приходили пополнения, но при этом не совпадает точно по сумме...
Кешбек будет за все операции которые попадают в лимит «Розрахунки в мережі Інтернет (3D-secure)» и «Розрахунки в мережі Інтернет». На те категории, которые отображаются в ИБ, не стоит обращать внимание.