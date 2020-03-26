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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:39
а можно где-то в ИБ укрсиба посмотреть заблокированные суммы по карте? (которые ещё не провелись)
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Амвросий
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Додано: Сер 25 бер, 2020 18:48
Амвросий, смотрите квиташку по операции или выписку по карте.
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MASolomko
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:24
Да, в выписке нашёл. Выписку можно скачать на странице счёта.
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Амвросий
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:53
Уважаемые форумчане, будет ли киш миш 5% при оплате картой нью кард на сайте розетка онлайн? Или посоветуйте другие варианты для получения кешбека. Спасибо
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marina_petrichuk2020
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:24
marina_petrichuk2020 если продавец именно розетка будет, если нет - говорят, что 50 на 50, я не пробывал
Есть вопросы - в личку!
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omb
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