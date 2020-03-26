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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 824825826827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:39

а можно где-то в ИБ укрсиба посмотреть заблокированные суммы по карте? (которые ещё не провелись)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Амвросий, смотрите квиташку по операции или выписку по карте.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:24

Да, в выписке нашёл. Выписку можно скачать на странице счёта.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Уважаемые форумчане, будет ли киш миш 5% при оплате картой нью кард на сайте розетка онлайн? Или посоветуйте другие варианты для получения кешбека. Спасибо
marina_petrichuk2020
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:24

marina_petrichuk2020 если продавец именно розетка будет, если нет - говорят, что 50 на 50, я не пробывал
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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