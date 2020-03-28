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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 824825826827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:39

а можно где-то в ИБ укрсиба посмотреть заблокированные суммы по карте? (которые ещё не провелись)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Амвросий, смотрите квиташку по операции или выписку по карте.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:24

Да, в выписке нашёл. Выписку можно скачать на странице счёта.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Уважаемые форумчане, будет ли киш миш 5% при оплате картой нью кард на сайте розетка онлайн? Или посоветуйте другие варианты для получения кешбека. Спасибо
marina_petrichuk2020
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:24

marina_petrichuk2020 если продавец именно розетка будет, если нет - говорят, что 50 на 50, я не пробывал
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:21

  marina_petrichuk2020 написав:Уважаемые форумчане, будет ли киш миш 5% при оплате картой нью кард на сайте розетка онлайн? Или посоветуйте другие варианты для получения кешбека. Спасибо

По одним позициям идет, по другим нет.
Как БГ на душу положет.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:46

  unknownurl написав:
ignorabimus написав:Дают ли кэшбэк при оплате на сайте Новой Почты:
- услуг перевозки (надеюсь, что да)
- перевод денег - наложка (предполагаю, что чуда не будет, и таки нет).
Оплачивал наложенный платеж от розетки через личный кабинет new.novaposhta.ua. Кешбек был.


А в чому сенс платити наложку, а не відразу на сайті Розетки?
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:53

  Boundless написав:
Flamingo написав:
  proftpd66 написав:cashback - 5% только при оплате в интернете?

Не только. При покупке в Сильпо с оплатой в приложении, заправке на ОККО через QR-код, что-то еще...

  proftpd66 написав:а долларовой картой будет cashback?
А разве нью-кард в валюте выдают?
У меня окко не окешбечивает через фишка пей


И все-таки, ОККО-Пэй окешбечивается или нет?
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