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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 825826827828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:53

  Boundless написав:
Flamingo написав:
  proftpd66 написав:cashback - 5% только при оплате в интернете?

Не только. При покупке в Сильпо с оплатой в приложении, заправке на ОККО через QR-код, что-то еще...

  proftpd66 написав:а долларовой картой будет cashback?
А разве нью-кард в валюте выдают?
У меня окко не окешбечивает через фишка пей


И все-таки, ОККО-Пэй окешбечивается или нет?
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Шановне товариство!
Так що з Розеткою?
Буде кешбек чи ні?
Чи є вже практики?

з.і. Міцного здоров'я всім!!!
V2
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:20

  V2 написав:Шановне товариство!
Так що з Розеткою?
Буде кешбек чи ні?
Чи є вже практики?

з.і. Міцного здоров'я всім!!!


была инфа что там где продавец розетка - будет, т.к. оплата проходит как онлайн, а там где продавец не розетка оплата проходит через POS как оффлайн и кешбека нет.

  V2 написав:А в чому сенс платити наложку, а не відразу на сайті Розетки?

Наверное в том, что можно осмотреть товар до покупки и если устроит прям в отделении оплатить онлайн.
Я так делал когда покупал монитор, с третьего раза прислали нормальный, два раза приходил с битыми пикселями.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коллеги, ту же неважно, если переключить сообщения на пуши или вайбер, все равно спишут 15 грн в месяц?
Stringer
 
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