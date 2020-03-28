Boundless написав:У меня окко не окешбечивает через фишка пей
И все-таки, ОККО-Пэй окешбечивается или нет?
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Додано: Суб 28 бер, 2020 17:53
И все-таки, ОККО-Пэй окешбечивается или нет?
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Шановне товариство!
Так що з Розеткою?
Буде кешбек чи ні?
Чи є вже практики?
з.і. Міцного здоров'я всім!!!
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:20
была инфа что там где продавец розетка - будет, т.к. оплата проходит как онлайн, а там где продавец не розетка оплата проходит через POS как оффлайн и кешбека нет.
Наверное в том, что можно осмотреть товар до покупки и если устроит прям в отделении оплатить онлайн.
Я так делал когда покупал монитор, с третьего раза прислали нормальный, два раза приходил с битыми пикселями.
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Коллеги, ту же неважно, если переключить сообщения на пуши или вайбер, все равно спишут 15 грн в месяц?
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