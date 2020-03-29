Boundless написав:У меня окко не окешбечивает через фишка пей
И все-таки, ОККО-Пэй окешбечивается или нет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 бер, 2020 18:53
И все-таки, ОККО-Пэй окешбечивается или нет?
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Шановне товариство!
Так що з Розеткою?
Буде кешбек чи ні?
Чи є вже практики?
з.і. Міцного здоров'я всім!!!
Додано: Нед 29 бер, 2020 14:20
была инфа что там где продавец розетка - будет, т.к. оплата проходит как онлайн, а там где продавец не розетка оплата проходит через POS как оффлайн и кешбека нет.
Наверное в том, что можно осмотреть товар до покупки и если устроит прям в отделении оплатить онлайн.
Я так делал когда покупал монитор, с третьего раза прислали нормальный, два раза приходил с битыми пикселями.
Додано: Нед 29 бер, 2020 14:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Коллеги, ту же неважно, если переключить сообщения на пуши или вайбер, все равно спишут 15 грн в месяц?
Додано: Нед 29 бер, 2020 14:48
Stringer ага, все равно спишут, иначе ниче приходить не будет
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:28
Если по НьюКарте, то Star inform вырубайте в приложухе и ничего не спишется.
VCODE и пр. отличненько на 729 подскажут.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:55
Такий ажіотаж за 500 грн і купа нервів
Он Альфа просто так на період карантину дала своїм клієнтам без заморочок 10% кешбек на продукти та таксі в тому числі доставку їжі УберІтс та Глово
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:05
В смысле без заморочек? У Алки?
Так вы для начала попробуйте выведите те 10%, увидите, шо то таки 8%, и эт аХция пока ток до 3 апреля
А тута просто: цельный год каждого 16го падают 5% за любые траты в инете
Ну и нихто ж не мешает юзать и Алку и Сибаса
... делайте хоть что-нибудь!
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