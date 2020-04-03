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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 кві, 2020 08:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
По Ньюкард кешбек засчитывается по дате операции или дате проводки по счету?
Додано: Чет 02 кві, 2020 09:19
По дате операции. 31 января по карте открытой только 30.01 - оплачивал 10000 грн. - кэшбек в середине февраля был начислен ровно 500 грн. Провестись в январе, как вы понимаете, данная сумма не успевала никак
Мои рефералки:
Додано: Чет 02 кві, 2020 09:21
По дате операции.
Даже все что 31.03 поздно вечером - войдет в мартовсикй КБ.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 14:18
Только что жене позвонили с номера +380 67 615 48 54 и сказали, что ей необходимо провести какую-нибудь операцию в веб-банкинге, в противном случае он будет заблокирован. Хотя бы пополнить телефон хотя бы на 5 грн. Кура сказала, если что-то будет не получаться – звоните, я помогу.
Карта зарплатная, для оплат в магазинах жена иногда использует, в Укрсибонлайн вообще не заходит. Как думаете, правда веб-банкинг заблокируют за неактивность или на понт берут?
Додано: Чет 02 кві, 2020 14:26
Развод
Додано: Чет 02 кві, 2020 23:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Суб 04 кві, 2020 15:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Акция "аптечка" вчера закончилась, на теплой линии говорят что в течении 10 дней ждать код активации, по смс или в само приложение или даже в вайбер, они сами не знают куда оно прийдет, поэтому кто первый получит - отпишитесь тут плиз, чтоб мы знали. Это код имеет срок действия, мда.
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:36
UKRSIBBANK BNP Paribas Group надає можливість своїм клієнтам безкоштовно здійснювати перекази між рахунками IBAN в UKRSIB online, розвиваючи культуру безготівкових розрахунків.
Послуга надається без нарахування комісії для власників:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:46
А как у них там с регламентом/лимитом на СЭПы, де мона глянуть?
... делайте хоть что-нибудь!
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