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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 827828829830

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 960
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 08:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

По Ньюкард кешбек засчитывается по дате операции или дате проводки по счету?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 09:19

  ignorabimus написав:По Ньюкард кешбек засчитывается по дате операции или дате проводки по счету?

По дате операции. 31 января по карте открытой только 30.01 - оплачивал 10000 грн. - кэшбек в середине февраля был начислен ровно 500 грн. Провестись в январе, как вы понимаете, данная сумма не успевала никак
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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 09:21

  ignorabimus написав:По Ньюкард кешбек засчитывается по дате операции или дате проводки по счету?

По дате операции.
Даже все что 31.03 поздно вечером - войдет в мартовсикй КБ.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:18

Только что жене позвонили с номера +380 67 615 48 54 и сказали, что ей необходимо провести какую-нибудь операцию в веб-банкинге, в противном случае он будет заблокирован. Хотя бы пополнить телефон хотя бы на 5 грн. Кура сказала, если что-то будет не получаться – звоните, я помогу.
Карта зарплатная, для оплат в магазинах жена иногда использует, в Укрсибонлайн вообще не заходит. Как думаете, правда веб-банкинг заблокируют за неактивность или на понт берут?
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:26

  Julio написав:Только что жене позвонили с номера +380 67 615 48 54 и сказали, что ей необходимо провести какую-нибудь операцию в веб-банкинге, в противном случае он будет заблокирован. Хотя бы пополнить телефон хотя бы на 5 грн. Кура сказала, если что-то будет не получаться – звоните, я помогу.
Карта зарплатная, для оплат в магазинах жена иногда использует, в Укрсибонлайн вообще не заходит. Как думаете, правда веб-банкинг заблокируют за неактивность или на понт берут?

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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Julio написав:равда веб-банкинг заблокируют за неактивность

на понт берут.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 15:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Акция "аптечка" вчера закончилась, на теплой линии говорят что в течении 10 дней ждать код активации, по смс или в само приложение или даже в вайбер, они сами не знают куда оно прийдет, поэтому кто первый получит - отпишитесь тут плиз, чтоб мы знали. Это код имеет срок действия, мда.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:36

UKRSIBBANK BNP Paribas Group надає можливість своїм клієнтам безкоштовно здійснювати перекази між рахунками IBAN в UKRSIB online, розвиваючи культуру безготівкових розрахунків.

Послуга надається без нарахування комісії для власників: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410861/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:46

  greenozon написав:UKRSIBBANK BNP Paribas Group надає можливість своїм клієнтам безкоштовно здійснювати перекази між рахунками IBAN в UKRSIB online, розвиваючи культуру безготівкових розрахунків.

Послуга надається без нарахування комісії для власників: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410861/

А как у них там с регламентом/лимитом на СЭПы, де мона глянуть?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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