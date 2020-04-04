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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 20:22
clientage написав: greenozon написав:
UKRSIBBANK BNP Paribas Group надає можливість своїм клієнтам безкоштовно здійснювати перекази між рахунками IBAN в UKRSIB online, розвиваючи культуру безготівкових розрахунків.
Послуга надається без нарахування комісії для власників: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410861/
А как у них там с регламентом/лимитом на СЭПы, де мона глянуть?
Регламент по ссылке
Из опыта:
- платежи уходят очень быстро
- после 18:00 в том числе
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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Додано: Суб 04 кві, 2020 21:55
Шановне товариство!
exist.ua йде як інтернет-платіж в УкрСибі?
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