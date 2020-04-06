|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 20:22
clientage написав: greenozon написав:
UKRSIBBANK BNP Paribas Group надає можливість своїм клієнтам безкоштовно здійснювати перекази між рахунками IBAN в UKRSIB online, розвиваючи культуру безготівкових розрахунків.
Послуга надається без нарахування комісії для власників: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410861/
А как у них там с регламентом/лимитом на СЭПы, де мона глянуть?
Регламент по ссылке
Из опыта:
- платежи уходят очень быстро
- после 18:00 в том числе
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 409
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:55
Шановне товариство!
exist.ua йде як інтернет-платіж в УкрСибі?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6591
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 244 раз.
- Подякували: 1098 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 05 кві, 2020 00:11
V2 написав:
Шановне товариство!
exist.ua йде як інтернет-платіж в УкрСибі?
Ідея exist.pay трактує як онлайн. Думаю, Укрсиб також так буде.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1384
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:16
ктото получил кешбек по акции "Аптечка"?
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 1799
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:41
Амвросий написав:ктото получил кешбек по акции "Аптечка"?
Не отримав і оскільки форумчани ще не писали, то мабуть ніхто
Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:02
Амвросий написав:
ктото получил кешбек по акции "Аптечка"?
Я взагалі забув вже, що платив в аптеці
Вище питали по регламенту СЕП, частенько відправляю на Альфу, МОНО, ТАС, зазвичай протягом години доходять.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2773
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:49
Rimlyanin1 написав:
Амвросий написав:ктото получил кешбек по акции "Аптечка"?
Не отримав і оскільки форумчани ще не писали, то мабуть ніхто
Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Шановні свинорили! тут всі виплати йдуть після 16 числа, майте терпіння!
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 664
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|