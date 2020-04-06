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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 828829830831

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 960
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 20:22

  clientage написав:
  greenozon написав:UKRSIBBANK BNP Paribas Group надає можливість своїм клієнтам безкоштовно здійснювати перекази між рахунками IBAN в UKRSIB online, розвиваючи культуру безготівкових розрахунків.

Послуга надається без нарахування комісії для власників: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410861/

А как у них там с регламентом/лимитом на СЭПы, де мона глянуть?

Регламент по ссылке
Из опыта:
- платежи уходят очень быстро
- после 18:00 в том числе
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Шановне товариство!
exist.ua йде як інтернет-платіж в УкрСибі?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:11

  V2 написав:Шановне товариство!
exist.ua йде як інтернет-платіж в УкрСибі?

Ідея exist.pay трактує як онлайн. Думаю, Укрсиб також так буде.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:16

ктото получил кешбек по акции "Аптечка"?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Амвросий написав:ктото получил кешбек по акции "Аптечка"?
Не отримав і оскільки форумчани ще не писали, то мабуть ніхто

Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:02

  Амвросий написав:ктото получил кешбек по акции "Аптечка"?

Я взагалі забув вже, що платив в аптеці :D

Вище питали по регламенту СЕП, частенько відправляю на Альфу, МОНО, ТАС, зазвичай протягом години доходять.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:49

  Rimlyanin1 написав:
Амвросий написав:ктото получил кешбек по акции "Аптечка"?
Не отримав і оскільки форумчани ще не писали, то мабуть ніхто

Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk

Шановні свинорили! тут всі виплати йдуть після 16 числа, майте терпіння!
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:42

Как можно получить V code, кроме как по телефону?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:07

ignorabimus
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greenozon
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