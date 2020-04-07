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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:22
Похоже никакого кешбека не будет, 729 вообще перестал отвечать, горячая линия музыку крутит...
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Можно в приложении в чате спросить, но пока ответят код уже будет недействительным.
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:37
дозвонился до горячей линии, сказали что кешбек по программе аптечка будет начисляться 16 мая. Объяснили тем, что программа закончилась 3 апреля, а кешбек начисляется 16 числа следующего месяца...
почитал правила. Это не соответствует правилам:
Дата окончания акции 3 апреля. Т.е. крайний срок начисления 16 апреля...
Как понимать, что горячая линия обещает кешбек по этой акции только 16 мая?
Первый раз встречаюсь с таким наплевательским отношением банка на горячей линии. Причём при звонке либо музыку крутят, либо отвечают что сейчас соединят с другим оператором и опять музыку крутят. С виду казалось приличный банк, даже не думал что тут такое болото...
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