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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 829830831832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 960
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:22

Похоже никакого кешбека не будет, 729 вообще перестал отвечать, горячая линия музыку крутит...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ignorabimus написав:Как можно получить V code, кроме как по телефону?
Можно в приложении в чате спросить, но пока ответят код уже будет недействительным.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:37

дозвонился до горячей линии, сказали что кешбек по программе аптечка будет начисляться 16 мая. Объяснили тем, что программа закончилась 3 апреля, а кешбек начисляется 16 числа следующего месяца...

почитал правила. Это не соответствует правилам:
6.1.1. Не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Акції Банк визначає Учасників Акції, які здійснили відповідні до умов Акціі транзакції у період Акції з урахуванням вимог п. 4 Правил.

6.1.2. Протягом 3 робочих днів із моменту затвердження списку учасників для винагородження, Виконавець надсилає учасникам, що здобули право на отримання кешбеку, СМС-повідомлення із ключ-кодом для отримання кешбеку.


Дата окончания акции 3 апреля. Т.е. крайний срок начисления 16 апреля...

Как понимать, что горячая линия обещает кешбек по этой акции только 16 мая?

Первый раз встречаюсь с таким наплевательским отношением банка на горячей линии. Причём при звонке либо музыку крутят, либо отвечают что сейчас соединят с другим оператором и опять музыку крутят. С виду казалось приличный банк, даже не думал что тут такое болото... :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я думал в аптеках уже все затарились пудрой с 6% на 8 марта
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:50

  Амвросий написав:Первый раз встречаюсь с таким наплевательским отношением банка на горячей линии.

Вперше зустрічаєтесь з тим, що гаряча лінія банку не знає умов власних продуктів? Це перша ваша консультація на гарячій лінії українського банку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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