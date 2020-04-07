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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:22
Похоже никакого кешбека не будет, 729 вообще перестал отвечать, горячая линия музыку крутит...
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Можно в приложении в чате спросить, но пока ответят код уже будет недействительным.
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:37
дозвонился до горячей линии, сказали что кешбек по программе аптечка будет начисляться 16 мая. Объяснили тем, что программа закончилась 3 апреля, а кешбек начисляется 16 числа следующего месяца...
почитал правила. Это не соответствует правилам:
Дата окончания акции 3 апреля. Т.е. крайний срок начисления 16 апреля...
Как понимать, что горячая линия обещает кешбек по этой акции только 16 мая?
Первый раз встречаюсь с таким наплевательским отношением банка на горячей линии. Причём при звонке либо музыку крутят, либо отвечают что сейчас соединят с другим оператором и опять музыку крутят. С виду казалось приличный банк, даже не думал что тут такое болото...
Додано: Вів 07 кві, 2020 18:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я думал в аптеках уже все затарились пудрой с 6% на 8 марта
Додано: Вів 07 кві, 2020 22:50
Вперше зустрічаєтесь з тим, що гаряча лінія банку не знає умов власних продуктів? Це перша ваша консультація на гарячій лінії українського банку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 08 кві, 2020 17:10
Дивна акція прийшла від банку на вайбер
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:16
можно перейти по ссылке, но ясности это не прибавит - какие операции, сколько и за какой период - не понятно.
Я так смотрю, в этом банке это нормально, когда не пишутся конкретные условия. Зато потом (16 числа ) можно сказать - "у нас такие условия", "банк сам устанавливает условия и может менять их" и т.п.
Удобно!
Додано: Сер 08 кві, 2020 17:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно протягом трьох місяців підряд (та більше) у період Акції (п. 2.2. даних Правил) здійснювати через UKRSIB online фінансову транзакцію (далі – «Транзакція»).
Перелік фінансових транзакцій в UKRSIB online наведено нижче:
Поповнення мобільного рахунку
Оплата комунальних платежів
Купівля, продаж валюти
«За мить» - відправка/отримання
Переказ між своїми рахунками
Переказ між своїми картками
Переказ на карту іншого банку
Переказ на карту іншого клієнта УКРСИББАНК
Платіж за реквізитами в інший банк
Поповнення депозиту
Погашення кредиту з картки іншого банку
Погашення кредиту з рахунку
Погашення кредиту за реквізитами
Платіж за реквізитами іншому клієнту банку
Зарахування з картки іншого банку
Переказ з картки на картку інших банків
2. Період проведення Акції: з 01 квітня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно (надалі – «Строк проведення Акції», «Період Акції» або «Тривалість Акції»).
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