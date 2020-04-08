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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:22
Похоже никакого кешбека не будет, 729 вообще перестал отвечать, горячая линия музыку крутит...
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Можно в приложении в чате спросить, но пока ответят код уже будет недействительным.
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:37
дозвонился до горячей линии, сказали что кешбек по программе аптечка будет начисляться 16 мая. Объяснили тем, что программа закончилась 3 апреля, а кешбек начисляется 16 числа следующего месяца...
почитал правила. Это не соответствует правилам:
Дата окончания акции 3 апреля. Т.е. крайний срок начисления 16 апреля...
Как понимать, что горячая линия обещает кешбек по этой акции только 16 мая?
Первый раз встречаюсь с таким наплевательским отношением банка на горячей линии. Причём при звонке либо музыку крутят, либо отвечают что сейчас соединят с другим оператором и опять музыку крутят. С виду казалось приличный банк, даже не думал что тут такое болото...
Додано: Вів 07 кві, 2020 18:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я думал в аптеках уже все затарились пудрой с 6% на 8 марта
Додано: Вів 07 кві, 2020 22:50
Вперше зустрічаєтесь з тим, що гаряча лінія банку не знає умов власних продуктів? Це перша ваша консультація на гарячій лінії українського банку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 08 кві, 2020 17:10
Дивна акція прийшла від банку на вайбер
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Додано: Сер 08 кві, 2020 17:16
можно перейти по ссылке, но ясности это не прибавит - какие операции, сколько и за какой период - не понятно.
Я так смотрю, в этом банке это нормально, когда не пишутся конкретные условия. Зато потом (16 числа ) можно сказать - "у нас такие условия", "банк сам устанавливает условия и может менять их" и т.п.
Удобно!
Додано: Сер 08 кві, 2020 17:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно протягом трьох місяців підряд (та більше) у період Акції (п. 2.2. даних Правил) здійснювати через UKRSIB online фінансову транзакцію (далі – «Транзакція»).
Перелік фінансових транзакцій в UKRSIB online наведено нижче:
Поповнення мобільного рахунку
Оплата комунальних платежів
Купівля, продаж валюти
«За мить» - відправка/отримання
Переказ між своїми рахунками
Переказ між своїми картками
Переказ на карту іншого банку
Переказ на карту іншого клієнта УКРСИББАНК
Платіж за реквізитами в інший банк
Поповнення депозиту
Погашення кредиту з картки іншого банку
Погашення кредиту з рахунку
Погашення кредиту за реквізитами
Платіж за реквізитами іншому клієнту банку
Зарахування з картки іншого банку
Переказ з картки на картку інших банків
2. Період проведення Акції: з 01 квітня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно (надалі – «Строк проведення Акції», «Період Акції» або «Тривалість Акції»).
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вам, конечно, + за пост.
Но смотрим на цитату. Слово "здійснювати" предполагает осуществлять что-то на протяжении какого-то периода. Какого? Минимум один раз в месяц три месяца подряд?
Далее. "здійснювати через UKRSIB online фінансову транзакцію" - минимум одну любую из списка? Понятнее было бы написать "здійснити мінімум одну із нижче наведених операцій протягом трьох місяців підряд"...
Далее. Они пишут, что "кожного місяця до кінця 2020 року" банк розігрує ... По ссылке на очевігоде указані призы за апрель - 100 КБ по 1000 грн.
Так как за апрель могут быть призы? Или они учтут опрерации до акции - февраль-март?
Далее. Читаем из правил:
5.1. В якості гарантованих Подарунків Акції виступає гарантована Виконавцем і Замовником можливість особи, яка виконала умови акції, приймати участь у розіграші цінних призів, вказаних на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті даних Правил), та/або у СМС-запрошенні Учасника для кожної окремої групи учасників Акції. Загальна кількість гарантованих Подарунків є обмеженою і вказана на сторінці коротких правил Акції.
Можно із этого сделать однозначный вывод?
А на очевыгоде указаны призы - "Квітень 2020 - 100 кешбеків по 1000 гривень". Слово "кешбеків" как-то не очень согласовывается со словом "призів".
И так по многим моментам.
Я же говорю, в этом банке - перманентно идиотское изложение условий акций - норма. Видать, занимается этим один чел, ну и, соответственно, всегда одинаково коряво
"Немного по де*** текст написан" (С) Добкин М.
Додано: Чет 09 кві, 2020 02:01
la9 насколько понял, если выполнять платежи через ИБ, то попадаешь в розыгрышь кешбека на 1000 грн. Т.е. нужно вначале заплатить за чтото через ИБ (т.е. без кешбека), за это есть вероятность выиграть кешбек. И только если выиграешь кешбек, нужно ещё потратить 20000 грн, чтобы этот кешбек получить. Не интересно
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