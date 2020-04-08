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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 830831832833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 960
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А можно ссылку в студию по этой акции=лоторее ( для тех, кто не попал в число счастливчиков )))

СПС
STIGA
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Повідомлень: 124
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:17

STIGA
Зачем Вам это Спортлото?!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  STIGA написав:А можно ссылку

https://main.ochevygoda.com.ua/uso_gift ... n_general/
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:59

  clientage написав:
  Rainbow написав:Такий ажіотаж за 500 грн і купа нервів :D
Он Альфа просто так на період карантину дала своїм клієнтам без заморочок 10% кешбек на продукти та таксі в тому числі доставку їжі УберІтс та Глово :wink: :!:

В смысле без заморочек? У Алки?
Так вы для начала попробуйте выведите те 10%, увидите, шо то таки 8%, и эт аХция пока ток до 3 апреля :wink:
А тута просто: цельный год каждого 16го падают 5% за любые траты в инете :wink:
Ну и нихто ж не мешает юзать и Алку и Сибаса

За коммуналку тоже 5%? Чем new card отличается от КБО?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:09

  Striker написав:За коммуналку тоже 5%? Чем new card отличается от КБО?

Тоже
По КБО є виключення по МСС
KVV
 
Повідомлень: 379
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