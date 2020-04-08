А можно ссылку в студию по этой акции=лоторее ( для тех, кто не попал в число счастливчиков )))
СПС
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А можно ссылку в студию по этой акции=лоторее ( для тех, кто не попал в число счастливчиков )))
СПС
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:17
STIGA
Зачем Вам это Спортлото?!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:59
За коммуналку тоже 5%? Чем new card отличается от КБО?
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:09
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