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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:12
А можно ссылку в студию по этой акции=лоторее ( для тех, кто не попал в число счастливчиков )))
СПС
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STIGA
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Додано: Чет 09 кві, 2020 10:17
STIGA
Зачем Вам это Спортлото?!
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ukrprom2014
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Додано: Чет 09 кві, 2020 10:32
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ingtrans
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:59
clientage написав:
В смысле без заморочек? У Алки?
Так вы для начала попробуйте выведите те 10%, увидите, шо то таки 8%, и эт аХция пока ток до 3 апреля
А тута просто: цельный год каждого 16го падают 5% за любые траты в инете
Ну и нихто ж не мешает юзать и Алку и Сибаса
За коммуналку тоже 5%? Чем new card отличается от КБО?
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Striker
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:09
Striker написав:
За коммуналку тоже 5%? Чем new card отличается от КБО?
Тоже
По КБО є виключення по МСС
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KVV
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:32
KVV написав: Striker написав:
За коммуналку тоже 5%? Чем new card отличается от КБО?
Тоже
По КБО є виключення по МСС
по отзывам тут тоже по некоторым покупкам не начисляют кешбек
Главное отличие то что тут дебетка и кешбек платят чистыми 5%, а у идеи кредитка и кешбек 5% грязными, что равно 4% чистыми
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:29
Hack-Stock написав: KVV написав: Striker написав:
За коммуналку тоже 5%? Чем new card отличается от КБО?
Тоже
По КБО є виключення по МСС
по отзывам тут тоже по некоторым покупкам не начисляют кешбек
Главное отличие то что тут дебетка и кешбек платят чистыми 5%, а у идеи кредитка и кешбек 5% грязными, что равно 4% чистыми
Главное отличие, что тут дают всем желающим, а кбо фиг получишь
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Stringer
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:50
Stringer написав:
Главное отличие, что тут дают всем желающим
Якщо вже є клієнтом банку, то не дають.
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Кочевник
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:59
Кочевник
как писали выше, едешь закрываешь все счета и дают
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:01
omb написав:Кочевник
как писали выше, едешь закрываешь все счета и дают
Перед тим потрібно звільнитися з роботи і закрити зарплатний рахунок.
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Кочевник
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