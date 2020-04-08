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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 831832833834>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 960
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А можно ссылку в студию по этой акции=лоторее ( для тех, кто не попал в число счастливчиков )))

СПС
STIGA
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:17

STIGA
Зачем Вам это Спортлото?!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  STIGA написав:А можно ссылку

https://main.ochevygoda.com.ua/uso_gift ... n_general/
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:59

  clientage написав:
  Rainbow написав:Такий ажіотаж за 500 грн і купа нервів :D
Он Альфа просто так на період карантину дала своїм клієнтам без заморочок 10% кешбек на продукти та таксі в тому числі доставку їжі УберІтс та Глово :wink: :!:

В смысле без заморочек? У Алки?
Так вы для начала попробуйте выведите те 10%, увидите, шо то таки 8%, и эт аХция пока ток до 3 апреля :wink:
А тута просто: цельный год каждого 16го падают 5% за любые траты в инете :wink:
Ну и нихто ж не мешает юзать и Алку и Сибаса

За коммуналку тоже 5%? Чем new card отличается от КБО?
Striker
 
Повідомлень: 287
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:09

  Striker написав:За коммуналку тоже 5%? Чем new card отличается от КБО?

Тоже
По КБО є виключення по МСС
KVV
 
Повідомлень: 379
З нами з: 29.11.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:32

  KVV написав:
  Striker написав:За коммуналку тоже 5%? Чем new card отличается от КБО?

Тоже
По КБО є виключення по МСС

по отзывам тут тоже по некоторым покупкам не начисляют кешбек

Главное отличие то что тут дебетка и кешбек платят чистыми 5%, а у идеи кредитка и кешбек 5% грязными, что равно 4% чистыми
Hack-Stock
 
Повідомлень: 475
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Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:29

  Hack-Stock написав:
  KVV написав:
  Striker написав:За коммуналку тоже 5%? Чем new card отличается от КБО?

Тоже
По КБО є виключення по МСС

по отзывам тут тоже по некоторым покупкам не начисляют кешбек

Главное отличие то что тут дебетка и кешбек платят чистыми 5%, а у идеи кредитка и кешбек 5% грязными, что равно 4% чистыми

Главное отличие, что тут дают всем желающим, а кбо фиг получишь 8)
Stringer
 
Повідомлень: 10943
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Подякував: 315 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Stringer написав:Главное отличие, что тут дают всем желающим

Якщо вже є клієнтом банку, то не дають.
Кочевник
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 16.02.17
Подякував: 233 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:59

Кочевник как писали выше, едешь закрываешь все счета и дают :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 919
З нами з: 08.04.14
Подякував: 15 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:01

  omb написав:Кочевник как писали выше, едешь закрываешь все счета и дают :)

Перед тим потрібно звільнитися з роботи і закрити зарплатний рахунок.
Кочевник
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 16.02.17
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