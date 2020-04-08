и ждёшь месяц-два, потом приходишь открывать, а тебе говорят, сорри, акция закончилась
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:35
Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:53
Hack-Stock камрад писал, что сделал это все в один заход + акция до конца года
Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Пытался в интернет банке пополнить карту Укрсиба с карты другого банка, все время пишет: "Проверьте правильность введенных реквизитов", пробовал разные карты, все равно отфутболивает.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Суб 11 кві, 2020 10:41
У меня так было, пока карту не активировал (раньше это было только через банкомат)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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