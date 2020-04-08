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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 831832833834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 960
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:35

  omb написав:Кочевник как писали выше, едешь закрываешь все счета и дают :)

и ждёшь месяц-два, потом приходишь открывать, а тебе говорят, сорри, акция закончилась :lol:
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:53

Hack-Stock камрад писал, что сделал это все в один заход + акция до конца года
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пытался в интернет банке пополнить карту Укрсиба с карты другого банка, все время пишет: "Проверьте правильность введенных реквизитов", пробовал разные карты, все равно отфутболивает.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:41

  акет написав:Пытался в интернет банке пополнить карту Укрсиба с карты другого банка, все время пишет: "Проверьте правильность введенных реквизитов", пробовал разные карты, все равно отфутболивает.

У меня так было, пока карту не активировал (раньше это было только через банкомат)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:45

Вкладчик1234 так уже пополнял раз десять таким образом, тут Укрсиб что-то мутит.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 147
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Что то пропустил.
Кэшбэк только на 6 месяцев от месяца выдачи?
Или увеличили?
lel
 
Повідомлень: 2531
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:30

  lel написав:Что то пропустил.
Кэшбэк только на 6 месяцев от месяца выдачи?
Или увеличили?

До года удлинили всем. Где-то в феврале была новость.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

lel написав:Что то пропустил.
Кэшбэк только на 6 месяцев от месяца выдачи?
Или увеличили?
Год со дня выдачи.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В конце акции надо переоформиться))
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:39

Hack-Stock не факт, може и опять продлят :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 925
З нами з: 08.04.14
Подякував: 15 раз.
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