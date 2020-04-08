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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:53
Hack-Stock камрад писал, что сделал это все в один заход + акция до конца года
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:26
Пытался в интернет банке пополнить карту Укрсиба с карты другого банка, все время пишет: "Проверьте правильность введенных реквизитов", пробовал разные карты, все равно отфутболивает.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Додано: Суб 11 кві, 2020 10:41
акет написав:
Пытался в интернет банке пополнить карту Укрсиба с карты другого банка, все время пишет: "Проверьте правильность введенных реквизитов", пробовал разные карты, все равно отфутболивает.
У меня так было, пока карту не активировал (раньше это было только через банкомат)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 11 кві, 2020 11:45
Вкладчик1234 так уже пополнял раз десять таким образом, тут Укрсиб что-то мутит.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:27
Что то пропустил.
Кэшбэк только на 6 месяцев от месяца выдачи?
Или увеличили?
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lel
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:30
lel написав:
Что то пропустил.
Кэшбэк только на 6 месяцев от месяца выдачи?
Или увеличили?
До года удлинили всем. Где-то в феврале была новость.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:30
lel написав:Что то пропустил.
Кэшбэк только на 6 месяцев от месяца выдачи?
Или увеличили?
Год со дня выдачи.
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unknownurl
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:36
В конце акции надо переоформиться))
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Hack-Stock
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:39
Hack-Stock
не факт, може и опять продлят
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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