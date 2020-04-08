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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 кві, 2020 15:58
Подскажите, а если по нью карте отключить смс, то буду приходить смс при оплате, когда подтверждение через смс 3d secure?
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нет. Отключение смс - отказ от технологии 3d secure.
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:05
привижите все сервисы которыми пользуетесь и в конце месяца отключте смс.
если где нужен будет код - его говорят на горячке
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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