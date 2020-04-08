Оплата на Ясно https://my.kyiv.yasno.com.ua/ через Masterpass будет с кэшбэком? Что то задумался и не глядя оплатил. Оплата через ввод номера карты шла с МСС 4900 с кэшбэком. Через ПУМБ, iPay, PORTMONE.COM, ПриватБанк (LiqPay).
lel написав:Оплата на Ясно https://my.kyiv.yasno.com.ua/ через Masterpass будет с кэшбэком? Что то задумался и не глядя оплатил. Оплата через ввод номера карты шла с МСС 4900 с кэшбэком. Через ПУМБ, iPay, PORTMONE.COM, ПриватБанк (LiqPay).
Посмотрите лимиты по карте. Если оплаченная сумма вошла в интернет лимит, то кешбек будет.
lel написав:Оплата на Ясно https://my.kyiv.yasno.com.ua/ через Masterpass будет с кэшбэком? Что то задумался и не глядя оплатил. Оплата через ввод номера карты шла с МСС 4900 с кэшбэком. Через ПУМБ, iPay, PORTMONE.COM, ПриватБанк (LiqPay).
Так, кеш бек буде.
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lel написав:Оплата на Ясно https://my.kyiv.yasno.com.ua/ через Masterpass будет с кэшбэком? Что то задумался и не глядя оплатил. Оплата через ввод номера карты шла с МСС 4900 с кэшбэком. Через ПУМБ, iPay, PORTMONE.COM, ПриватБанк (LiqPay).
Так, кеш бек буде. Будет, каждый месяц он есть.
Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
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