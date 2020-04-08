Оплата на Ясно https://my.kyiv.yasno.com.ua/ через Masterpass будет с кэшбэком? Что то задумался и не глядя оплатил. Оплата через ввод номера карты шла с МСС 4900 с кэшбэком. Через ПУМБ, iPay, PORTMONE.COM, ПриватБанк (LiqPay).
lel написав:Оплата на Ясно https://my.kyiv.yasno.com.ua/ через Masterpass будет с кэшбэком? Что то задумался и не глядя оплатил. Оплата через ввод номера карты шла с МСС 4900 с кэшбэком. Через ПУМБ, iPay, PORTMONE.COM, ПриватБанк (LiqPay).
Посмотрите лимиты по карте. Если оплаченная сумма вошла в интернет лимит, то кешбек будет.
lel написав:Оплата на Ясно https://my.kyiv.yasno.com.ua/ через Masterpass будет с кэшбэком? Что то задумался и не глядя оплатил. Оплата через ввод номера карты шла с МСС 4900 с кэшбэком. Через ПУМБ, iPay, PORTMONE.COM, ПриватБанк (LiqPay).
Так, кеш бек буде.
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lel написав:Оплата на Ясно https://my.kyiv.yasno.com.ua/ через Masterpass будет с кэшбэком? Что то задумался и не глядя оплатил. Оплата через ввод номера карты шла с МСС 4900 с кэшбэком. Через ПУМБ, iPay, PORTMONE.COM, ПриватБанк (LiqPay).
Так, кеш бек буде. Будет, каждый месяц он есть.
Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем! 100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Доброго времени суток всем старожилам ветки! (и новичкам тоже не хворать)
Так много в последнее время читал о сабже, что не выдержал, решил сайти на ветку (уже много лет не являюсь клиентом "Укрсиба") и разузнать поподробнее. Прежде, чем в меня бросят ссылкой на тарифы (за которую заранее премного благодарен), прошу, по возможности, ответить на несколько кратких вопросов по данной карте:
1. Стоимость оформления/обслуживания. Чтобы понять, стоит ли вообще читать дальше. 2. Стоимость пополнения извне (из других банков) и налом через кассу. 3. Стоимость снятия нала с карты. 4. Максимальная сумма кэшбэка, которую можно заработать за месяц. 5. Есть ли какие-то ограничения (МСС, конкретные сайты). Вся ли коммуналка окэшбэчивается, если привязать карту в NEXT от Привата? 6. Выплачивают кэшбэк 16го числа каждого месяца - это у всех или? 7. Виден ли где-то начисляемый кэшбэк (как у Мони, Таси, Аллы) или надо ждать и гадать (как у Форварда и Идеи)? 8. Есть ли процент на остаток по карте.
Спасибо большое тем, кто ответит, а не будет ворчать "иди, читай тарифы".
Искатель написав:Прежде, чем в меня бросят ссылкой на тарифы (за которую заранее премного благодарен), прошу, по возможности, ответить на несколько кратких вопросов по данной карте:
1. Стоимость оформления/обслуживания. Чтобы понять, стоит ли вообще читать дальше. 2. Стоимость пополнения извне (из других банков) и налом через кассу. 3. Стоимость снятия нала с карты. 4. Максимальная сумма кэшбэка, которую можно заработать за месяц. 5. Есть ли какие-то ограничения (МСС, конкретные сайты). Вся ли коммуналка окэшбэчивается, если привязать карту в NEXT от Привата? 6. Выплачивают кэшбэк 16го числа каждого месяца - это у всех или? 7. Виден ли где-то начисляемый кэшбэк (как у Мони, Таси, Аллы) или надо ждать и гадать (как у Форварда и Идеи)? 8. Есть ли процент на остаток по карте.
Спасибо большое тем, кто ответит, а не будет ворчать "иди, читай тарифы".
1. 0 2. 0 3. 1% в банкоматах "УКРСИББАНК" "Правекс-банк", "Ощадбанк", "Сбербанк" «Євронет Україна». 2% в кассе и других банкоматах 4. 500 чистоганом 5. почти вся 6. Да, 16 7. невиден 8. дуля
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем! 100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9