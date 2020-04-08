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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 832833834835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 960
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
125
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:58

Подскажите, а если по нью карте отключить смс, то буду приходить смс при оплате, когда подтверждение через смс 3d secure?
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Avril_ks написав:Подскажите, а если по нью карте отключить смс, то буду приходить смс при оплате, когда подтверждение через смс 3d secure?
Нет. Отключение смс - отказ от технологии 3d secure.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:05

  Avril_ks написав:Подскажите, а если по нью карте отключить смс, то буду приходить смс при оплате, когда подтверждение через смс 3d secure?


привижите все сервисы которыми пользуетесь и в конце месяца отключте смс.
если где нужен будет код - его говорят на горячке
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Оплата на Ясно https://my.kyiv.yasno.com.ua/ через Masterpass будет с кэшбэком? Что то задумался и не глядя оплатил. Оплата через ввод номера карты шла с МСС 4900 с кэшбэком.
Через ПУМБ, iPay, PORTMONE.COM, ПриватБанк (LiqPay).
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

lel написав:Оплата на Ясно https://my.kyiv.yasno.com.ua/ через Masterpass будет с кэшбэком? Что то задумался и не глядя оплатил. Оплата через ввод номера карты шла с МСС 4900 с кэшбэком.
Через ПУМБ, iPay, PORTMONE.COM, ПриватБанк (LiqPay).
Посмотрите лимиты по карте. Если оплаченная сумма вошла в интернет лимит, то кешбек будет.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

lel написав:Оплата на Ясно https://my.kyiv.yasno.com.ua/ через Masterpass будет с кэшбэком? Что то задумался и не глядя оплатил. Оплата через ввод номера карты шла с МСС 4900 с кэшбэком.
Через ПУМБ, iPay, PORTMONE.COM, ПриватБанк (LiqPay).
Так, кеш бек буде.

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Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:56

  Rimlyanin1 написав:
lel написав:Оплата на Ясно https://my.kyiv.yasno.com.ua/ через Masterpass будет с кэшбэком? Что то задумался и не глядя оплатил. Оплата через ввод номера карты шла с МСС 4900 с кэшбэком.
Через ПУМБ, iPay, PORTMONE.COM, ПриватБанк (LiqPay).
Так, кеш бек буде.
Будет, каждый месяц он есть.

Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 08:19

New Card

Доброго времени суток всем старожилам ветки!
(и новичкам тоже не хворать)

Так много в последнее время читал о сабже, что не выдержал, решил сайти на ветку (уже много лет не являюсь клиентом "Укрсиба") и разузнать поподробнее.
Прежде, чем в меня бросят ссылкой на тарифы (за которую заранее премного благодарен), прошу, по возможности, ответить на несколько кратких вопросов по данной карте:

1. Стоимость оформления/обслуживания. Чтобы понять, стоит ли вообще читать дальше.
2. Стоимость пополнения извне (из других банков) и налом через кассу.
3. Стоимость снятия нала с карты.
4. Максимальная сумма кэшбэка, которую можно заработать за месяц.
5. Есть ли какие-то ограничения (МСС, конкретные сайты). Вся ли коммуналка окэшбэчивается, если привязать карту в NEXT от Привата?
6. Выплачивают кэшбэк 16го числа каждого месяца - это у всех или?
7. Виден ли где-то начисляемый кэшбэк (как у Мони, Таси, Аллы) или надо ждать и гадать (как у Форварда и Идеи)?
8. Есть ли процент на остаток по карте.

Спасибо большое тем, кто ответит, а не будет ворчать "иди, читай тарифы".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 08:27

  Искатель написав:Прежде, чем в меня бросят ссылкой на тарифы (за которую заранее премного благодарен), прошу, по возможности, ответить на несколько кратких вопросов по данной карте:

1. Стоимость оформления/обслуживания. Чтобы понять, стоит ли вообще читать дальше.
2. Стоимость пополнения извне (из других банков) и налом через кассу.
3. Стоимость снятия нала с карты.
4. Максимальная сумма кэшбэка, которую можно заработать за месяц.
5. Есть ли какие-то ограничения (МСС, конкретные сайты). Вся ли коммуналка окэшбэчивается, если привязать карту в NEXT от Привата?
6. Выплачивают кэшбэк 16го числа каждого месяца - это у всех или?
7. Виден ли где-то начисляемый кэшбэк (как у Мони, Таси, Аллы) или надо ждать и гадать (как у Форварда и Идеи)?
8. Есть ли процент на остаток по карте.

Спасибо большое тем, кто ответит, а не будет ворчать "иди, читай тарифы".

1. 0
2. 0
3. 1% в банкоматах "УКРСИББАНК" "Правекс-банк", "Ощадбанк", "Сбербанк" «Євронет Україна». 2% в кассе и других банкоматах
4. 500 чистоганом
5. почти вся
6. Да, 16
7. невиден
8. дуля
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1243
З нами з: 09.03.14
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