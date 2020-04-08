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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:32
unknownurl написав:
Посмотрите лимиты по карте. Если оплаченная сумма вошла в интернет лимит, то кешбек будет.
у меня всё в общий лимит капает, хотя тут всё кешбечное 100%
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Додано: Вів 14 кві, 2020 10:40
Шановне товариство!
З досвіду - за які операції точно не дають кешбек?
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